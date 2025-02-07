На Буковині чоловік помер під час проходження ВЛК: що кажуть у поліції

Працівники поліції з'ясовують обставини смерті чоловіка у Чернівецькій області під час проходження військово-лікарської комісії. Наразі проводяться першочергові слідчі дії та заходи спрямовані на встановлення об’єктивних обставин цього випадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції у Чернівецькій області.

За інформацію Нацполіції, 7 лютого правоохоронці виявили в Чернівцях 32-річного чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Відтак його запросили в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився.

За попередніми даними, під час ВЛК у нього різко погіршилося самопочуття і він знепритомнів. На місце викликали медиків, однак чоловік помер. Наразі триває слідство.

Скандали з ВЛК та ТЦК

Нагадаємо, напередодні у мережі з'явилась інформація про нібито вбивство хлопця співробітниками ТЦК. Однак за даними поліції, правоохоронці розшукали начебто "вбитого хлопця" та опитали його. Він повідомив, що того дня у нього на вулиці дійсно перевірили документи військового обліку та після пред’явлення застосунку "Резерв+" молодика відпустили.

Також ми писали, що початку лютого в будівлі Рівненського обласного ТЦК стався теракт, внаслідок якого загинула людина. Зокрема ще один теракт було здійснено у приміщенні ТЦК в місті Кам'янець-Подільський.