Чернівці не побачать "Динамо" в Кубку України: де пройде півфінал

Єдиний представник Першої ліги в півфіналі Кубка України – чернівецька "Буковина" не зможе прийняти столичне "Динамо" на рідній арені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український футбол" .

"Буковина" проведе 23 квітня матч 1/2 фіналу Кубка України проти "Динамо" у Львові, оскільки стадіон у Чернівцях не відповідає вимогам.

"Є цілий перелік вимог, яким не відповідає стадіон "Буковина", – розповів директор чернівецького клубу Ігор Наболотний. – Є претензії до освітлення. Також мова йде про підігрів поля, кількість VIP-місць, турнікетну систему проходу на стадіон, можливість використання VAR – потрібне спеціальне місце, кімната для відеоасистентів. Загалом у переліку 15-20 пунктів, згідно із якими наш стадіон не має права приймати поєдинок Кубка на стадії 1/2 фіналу. Оперативно виправити всі недоліки у нас немає змоги".

Директор "Буковини" також розповів, що претензії до стадіону були й перед матчем чвертьфіналу з сумською "Вікторією" (2:1). Але оскільки зустрічались два представники Першої ліги, комітет УАФ, який відповідає за інфраструктуру та безпеку змагань, пішов назустріч клубу і дозволив грати в Чернівцях.

У півфіналі чернівчани приймуть суперника у Львові. За словами Наболотного, вірогідно, на стадіоні "Україна". Втім, офіційно поки це не погоджено.

"Тривають перемовини, потрібно узгодити ще певні нюанси", – пояснив директор "Буковини".

Півфінал Кубка України: що відомо

До півфінальної стадії КУ-2024/25 вийшли три представники української Прем'єо-ліги – донецький "Шахтар", київське "Динамо" та житомирське "Полісся". А також представник Першої ліги – "Буковина" з Чернівців.

За результатами жеребкування в півфіналі зустрінуться:

"Буковина" - "Динамо"

"Полісся" - "Шахтар"

Півфінальні матчі відбудуться в середу, 23 квітня. Переможці зійдуться за трофей у фіналі, який пройде у середу, 14 травня на домашній арені "Полісся" – Центральному стадіоні Житомира.