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У Чернівецькій області змінили тривалість комендантської години: попереджають про загрозу ДРГ

Ілюстративне фото: у Чернівецькій області змінили тривалість комендантської години (t.me_UA_National_Police)
Автор: Наталія Кава

Влада Чернівецької області вирішила змінити тривалість комендантської години за межами населених пунктів з 17 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернівецьку ОВА у Facebook та Zaxid.net.

Як сказано у повідомленні, з 17 червня 2024 року в Чернівецькій області за межами населених пунктів комендантська година триватиме з 23:00 до 04:00.

"Запровадити на території Чернівецької області комендантську годину - заборонити перебування цивільного населення на вулицях та інших громадських місцях в населених пунктах Чернівецької області з 00:00 до 04:00, за межами населених пунктів з 23:00 до 04:00", - сказано у повідомленні.

Пізніше таке рішення було пояснене тим, що в цей час диверсійні групи можуть проникати на територію області і пошкоджувати критично важливі об’єкти та об’єкти інфраструктури.

"Нововведення стосується виключно осіб, що перебувають поза населеними пунктами, тобто відвідують ліси, поля, водойми. Дороги між населеними пунктами до цього переліку не входять. Рада оборони області запровадила його у звʼязку з високим ризиком проникнення диверсійних груп, які активізуються здебільшого у пізній вечірній та нічний час", - заявили в пресслужбі Чернівецької ОВА.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що загрожує українцям за порушення комендантської години.

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Чернівецька областьКомендантська годинаВійна в Україні