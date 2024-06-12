В Черновицкой области изменили продолжительность комендантского часа: предупреждают об угрозе ДРГ

Как говорится в сообщении, с 17 июня 2024 года в Черновицкой области за пределами населенных пунктов комендантский час продлится с 23:00 до 04:00.

"Ввести на территории Черновицкой области комендантский час – запретить пребывание гражданского населения на улицах и других общественных местах в населенных пунктах Черновицкой области с 00:00 до 04:00, за пределами населенных пунктов с 23:00 до 04:00", - сказано в сообщении.

Позже такое решение было объяснено тем, что в настоящее время диверсионные группы могут проникать на территорию области и повреждать критически важные объекты и объекты инфраструктуры.

"Нововведение касается исключительно лиц, находящихся вне населенных пунктов, то есть посещающих леса, поля, водоемы. Дороги между населенными пунктами в этот перечень не входят. Совет обороны области ввел его в связи с высоким риском проникновения диверсионных групп, активизирующихся в основном в поздний вечерний и ночное время", - заявили в пресс-службе Черновицкой ОВА.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что угрожает украинцам за нарушение комендантского часа.

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