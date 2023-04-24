В Чернівецькій області затримали чоловіка, який підпалив магазин та церкву (фото)

У понеділок, 24 квітня, у Чернівецькій області підпалили храм та церкву. Палій затриманий,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернівецької області.

Так, до поліції надійшло повідомлення про пожежу в селі Мілієво Вижницького району.

"Для з’ясування обставин події на місце інциденту виїхали співробітники Вижницького районного відділу поліції та ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці попередньо з'ясували, що церква та магазин горіли в результаті підпалу.

"Поліцейські провели невідкладні слідчо-розшукові заходи і оперативно встановили порушника. Ним виявився 34-річний житель села Іспас", - додали в поліції.

Співробітники поліції затримали чоловіка в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії для встановлення обставин та мотивів вчинених правопорушень.

Як повідомлялося, у житловому масиві Сихів у Львові підпалили церкву перед Великоднем, 14 квітня. Рятувальники оперативно загасили пожежу.

Нагадаємо, у 2020 році в місті Хорол (Полтавська область) невідомі підпалили храм Православної церкви України. Згоріли ікони, священиче вбрання.