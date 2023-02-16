UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Чернівецькій області затримали чиновницю за хабар в 300 тисяч гривень

Фото: чиновницю в Чернівецькій області затримали за хабар в 300 тисяч гривень (gp.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 16 лютого, в Чернівецькій області затримали чиновницю, яка вимагала й отримала хабар в розмірі 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури начальниці одного з районних відділів державної виконавчої служби та її пособнику повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі", - заявили в офісі.

За даними слідства, посадовиця вимагала та одержала від громадянина іноземної держави 300 000 грн за закриття виконавчих проваджень. До протиправної діяльності жінка залучила свого цивільного чоловіка, який безпосередньо одержував кошти.

Фото: чиновницю в Чернівецькій області затримали за хабар в 300 тисяч гривень (ssu.gov.ua)

Правоохоронці затримали посадовицю та її пособника одразу після одержання другої частини обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 200 000 грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Проте в разі доведення вини, чиновниці загрожує до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі затримали помічника судді, який попереджував підозрюваних про майбутні обшуки.

Раніше ми також повідомляли, що СБУ затримала двох інспекторів та одного колишнього співробітника Держслужби безпеки на транспорті при отриманні хабара від перевізника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниполицияПрокуратураЧерновицкая область