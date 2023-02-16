В Чернівецькій області затримали чиновницю за хабар в 300 тисяч гривень

Сьогодні, 16 лютого, в Чернівецькій області затримали чиновницю, яка вимагала й отримала хабар в розмірі 300 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури начальниці одного з районних відділів державної виконавчої служби та її пособнику повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі", - заявили в офісі.
За даними слідства, посадовиця вимагала та одержала від громадянина іноземної держави 300 000 грн за закриття виконавчих проваджень. До протиправної діяльності жінка залучила свого цивільного чоловіка, який безпосередньо одержував кошти.
Правоохоронці затримали посадовицю та її пособника одразу після одержання другої частини обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 200 000 грн.
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Проте в разі доведення вини, чиновниці загрожує до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі затримали помічника судді, який попереджував підозрюваних про майбутні обшуки.
Раніше ми також повідомляли, що СБУ затримала двох інспекторів та одного колишнього співробітника Держслужби безпеки на транспорті при отриманні хабара від перевізника.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.