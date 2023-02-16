В Чернівецькій області затримали чиновницю за хабар в 300 тисяч гривень

"За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури начальниці одного з районних відділів державної виконавчої служби та її пособнику повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі", - заявили в офісі.

За даними слідства, посадовиця вимагала та одержала від громадянина іноземної держави 300 000 грн за закриття виконавчих проваджень. До протиправної діяльності жінка залучила свого цивільного чоловіка, який безпосередньо одержував кошти.

Фото: чиновницю в Чернівецькій області затримали за хабар в 300 тисяч гривень (ssu.gov.ua)

Правоохоронці затримали посадовицю та її пособника одразу після одержання другої частини обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 200 000 грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Проте в разі доведення вини, чиновниці загрожує до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади.