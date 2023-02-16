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В Черновицкой области задержали чиновницу за взятку в 300 тысяч гривен

Фото: чиновницу в Черновицкой области задержали за взятку в 300 тысяч гривен (gp.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 16 февраля, в Черновицкой области была задержана чиновница, которая требовала и получила взятку в размере 300 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры начальнице одного из районных отделов государственной исполнительной службы и ее пособнику сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в большом размере", - заявили в офисе.

По данным следствия, чиновница требовала и получила от гражданина иностранного государства 300 000 грн за закрытие исполнительных производств. К противоправной деятельности женщина привлекла своего гражданского мужа, непосредственно получавшего средства.

Фото: чиновницу в Черновицкой области задержали за взятку в 300 тысяч гривен (ssu.gov.ua)

Правоохранители задержали чиновницу и ее пособника сразу после получения второй части оговоренной суммы неправомерной выгоды в размере 200 000 грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер. Однако в случае доказывания вины, чиновнице грозит до десяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, недавно в Одессе задержали помощника судьи, предупреждавшего подозреваемых о предстоящих обысках.

Ранее мы сообщали, что СБУ задержала двух инспекторов и одного бывшего сотрудника Госслужбы безопасности на транспорте при получении взятки от перевозчика.

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