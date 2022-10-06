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В Чернівецькій області затримали 20 чоловіків, які тікали від мобілізації (відео)

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Україна, Четвер 06 жовтня 2022 19:37
В Чернівецькій області затримали 20 чоловіків, які тікали від мобілізації (відео) Фото: В Чернівецькій області затримали 20 чоловіків, які тікали від мобілізації (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронцям у Чернівецькій області вдалося затримати 20 громадян України, які поза пунктами пропуску намагалися потрапити до Румунії й Молдови

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС України.

"Водія та мікроавтобус Мерседес, яким пересувались правопорушники, затримано поблизу державного кордону", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонників, водій організував незаконний перетин українсько-румунського кордону поза пунктами пропуску для 5 військовозобов’язаних мешканців Сумської, Тернопільської та Чернівецької областей.

Всіх осіб було затримано та доставлено до прикордонних підрозділів та притягнено до відповідальності згідно адміністративного кодексу. Відносно двох громадян було подано звернення до Національної поліції України, оскільки були виявленні ознаки кримінального правопорушення, а саме "незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Нагадаємо, що у Львівській області правоохоронці викрили чергову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Як повідомлялось, СБУ ліквідувала схеми виїзду ухилянтів за кордон під виглядом "студентів" європейських вишів та за посвідченнями ВПО "на реабілітацію".

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