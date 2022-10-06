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В Черновицкой области задержали 20 мужчин, бежавших от мобилизации (видео)

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Украина, Четверг 06 октября 2022 19:37
В Черновицкой области задержали 20 мужчин, бежавших от мобилизации (видео) Фото: В Черновицкой области задержали 20 убегающих от мобилизации мужчин (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям в Черновицкой области удалось задержать 20 граждан Украины, которые вне пунктов пропуска пытались попасть в Румынию и Молдову

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

"Водитель и микроавтобус Мерседес, которым передвигались правонарушители, задержаны вблизи государственной границы", - говорится в сообщении.

По информации пограничников, водитель организовал незаконное пересечение украинско-румынской границы вне пунктов пропуска для 5 военнообязанных жителей Сумской, Тернопольской и Черновицкой областей.

Все лица были задержаны и доставлены в пограничные подразделения и привлечены к ответственности согласно административному кодексу. В отношении двух граждан было подано обращение в Национальную полицию Украины, поскольку были выявлены признаки уголовного правонарушения, а именно "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Напомним, что во Львовской области правоохранители разоблачили очередную схему переправки мужчин призывного возраста за границу.

Как сообщалось, СБУ ликвидировала схемы выезда ухилянцев за границу под видом "студентов" европейских вузов и по удостоверениям ВПЛ "на реабилитацию".

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Черновицкая область
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