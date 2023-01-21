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В Черновицкой области зафиксировано очередное землетрясение

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Черновицкая область, Суббота 21 января 2023 10:38
В Черновицкой области зафиксировано очередное землетрясение Фото: в Черновицкой области зафиксировано очередное землетрясение (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Черновицкой области утром 21 января в районе села Коболчин Днестровского района зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.

Подземные толчки были выявлены на глубине 3 км. По расчетам, землетрясение не несет угрозы, по классификации относится к слабым, ощущается лишь небольшой частью населения.

Такие колебания могли чувствовать люди, которые находились в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Черновицкой области также было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0. Толчки обнаружили возле населенного пункта Новоднестровск.

Также 28 декабря землетрясение произошло неподалеку от поселка Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской.

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Черновицкая область
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