В Черновицкой области зафиксировано очередное землетрясение
В Черновицкой области утром 21 января в районе села Коболчин Днестровского района зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.
Подземные толчки были выявлены на глубине 3 км. По расчетам, землетрясение не несет угрозы, по классификации относится к слабым, ощущается лишь небольшой частью населения.
Такие колебания могли чувствовать люди, которые находились в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Напомним, в конце декабря прошлого года в Черновицкой области также было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0. Толчки обнаружили возле населенного пункта Новоднестровск.
Также 28 декабря землетрясение произошло неподалеку от поселка Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской.
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