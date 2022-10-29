Зазначається, що повідомлення щодо обвалу бетонних плит у закинутій будівлі надійшло до ДСНС близько о 17:00. Пізніше з'ясувалося, що у момент обрушення всередині перебували діти.

"На місце події прибули рятувальники чергової варти 10 державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля і відшукали під завалами тіло хлопчика 2013 року народження, який загинув внаслідок обрушення конструкції будівлі", - пише пресслужба.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

"Нещасні випадки із дітьми трапляються саме тоді, коли вони залишаються без нагляду дорослих. Діти стають заручниками обставин і не кожен з них може достатньо оцінити ризики для власного життя. Дбайте про добробут малечі, пояснюйте їм правила безпеки життєдіяльності та не дозволяйте їм відвідувати небезпечні місця", - пише ДСНС.

Фото: в Чернівецькій області внаслідок обвалу закинутої будівлі загинула дитина (facebook.com/MNS.GOV.UA)