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В Черновицкой области в результате обвала заброшенного здания погиб ребенок

Фото: в Черновицкой области в результате обвала заброшенного здания погиб ребенок (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергей Пышкин

В Черновицкой области в результате обвала бетонных плит в заброшенном здании погиб ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.

Отмечается, что сообщение об обвале бетонных плит в заброшенном здании поступило в ГСЧС около 17:00. Позже выяснилось, что в момент обрушения внутри находились дети.

"На место происшествия прибыли спасатели дежурного караула 10 государственной пожарно-спасательной части города Любомля и нашли под завалами тело мальчика 2013 года рождения, погибшего в результате обрушения конструкции здания", - пишет пресс-служба.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

"Несчастные случаи с детьми происходят именно тогда, когда они остаются без присмотра взрослых. Дети становятся заложниками обстоятельств и не каждый из них может достаточно оценить риски для собственной жизни. Заботьтесь о благополучии малышей, объясняйте им правила безопасности жизнедеятельности и не позволяйте им посещать опасные места ", – пишет ГСЧС.

Фото: в Черновицкой области в результате обвала заброшенного здания погиб ребенок (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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Черновицкая область