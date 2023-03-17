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В Чернівецькій області вирішили закрити частину "пунктів незламності"

Фото: в Чернівецькій області вирішили закрити частину "пунктів незламності" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Частину "пунктів незламності" в Чернівецькій області перевели у режим "готові до відкриття". Наразі в регіоні продовжує функціонувати 131 пункт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Чернівецької обласної військової адміністрації.

"Таке рішення прийняли на засіданні комісії ТЕБ та ТНС у зв’язку з поліпшенням ситуації з електропостачанням і враховуючи покращення погодних умов та подальший прогноз підвищення середньодобової температури повітря", - пише пресслужба.

В Чернівецькій області продовжує функціонувати 131 "пункт незламності":

  • 107 - в закладах органів місцевого самоврядування;
  • 18 стаціонарних від Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області;
  • 1 - на залізничному вокзалі в місті Чернівці;
  • 5 "пунктів незламності" відповідального бізнесу.

У разі погіршення ситуації в енергетичній сфері, або ж через різке погіршення погодних умов - в області відновлять роботу усіх пунктів.

З оновленим переліком можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "пункти незламності" також закрили в Чернігові.

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