В Чернівецькій області вирішили закрити частину "пунктів незламності"

Частину "пунктів незламності" в Чернівецькій області перевели у режим "готові до відкриття". Наразі в регіоні продовжує функціонувати 131 пункт.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Чернівецької обласної військової адміністрації.
"Таке рішення прийняли на засіданні комісії ТЕБ та ТНС у зв’язку з поліпшенням ситуації з електропостачанням і враховуючи покращення погодних умов та подальший прогноз підвищення середньодобової температури повітря", - пише пресслужба.
В Чернівецькій області продовжує функціонувати 131 "пункт незламності":
У разі погіршення ситуації в енергетичній сфері, або ж через різке погіршення погодних умов - в області відновлять роботу усіх пунктів.
З оновленим переліком можна ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "пункти незламності" також закрили в Чернігові.
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