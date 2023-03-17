В Чернівецькій області вирішили закрити частину "пунктів незламності"

"Таке рішення прийняли на засіданні комісії ТЕБ та ТНС у зв’язку з поліпшенням ситуації з електропостачанням і враховуючи покращення погодних умов та подальший прогноз підвищення середньодобової температури повітря", - пише пресслужба.

В Чернівецькій області продовжує функціонувати 131 "пункт незламності":

107 - в закладах органів місцевого самоврядування;

18 стаціонарних від Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області;

1 - на залізничному вокзалі в місті Чернівці;

5 "пунктів незламності" відповідального бізнесу.

У разі погіршення ситуації в енергетичній сфері, або ж через різке погіршення погодних умов - в області відновлять роботу усіх пунктів.

З оновленим переліком можна ознайомитись за посиланням.