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У Чернівецькій області відправили у в'язницю кур'єра-шпигуна

Україна, П'ятниця 04 жовтня 2024 17:10
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У Чернівецькій області відправили у в'язницю кур'єра-шпигуна Фото: у Чернівецькій області шпигуна відправили до в'язниці (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

У Чернівецькій області до в'язниці відправили кур'єра-шпигуна. Агент ФСБ шпигував на Буковині під "прикриттям" кур’єрської доставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Служби безпеки України.

За матеріалами Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент ФСБ, який готував координати для ракетно-дронових ударів по Чернівецькій області.

Серед потенційних цілей ворога були:

  • вузлові залізничні станції;
  • медустанови, де проходять лікування та реабілітацію українські воїни.

Щоб скоригувати вогневе ураження, російська спецслужба дистанційно завербувала 49-річного місцевого жителя, який працював у сервісі доставки. Діючи під "прикриттям" кур’єра, агент на власному скутері об’їжджав місцевість та фіксував об’єкти військової та критичної інфраструктури.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії ворожого поплічника і затримали його влітку 2024 року, коли він готував агентурний "звіт" для ФСБ.

За даними слідства, зрадник потрапив у поле зору окупантів через прокремлівські погляди, якими він ділився зі своїми знайомими з Росії, що співпрацювали з ФСБ. Крім того, чоловік неодноразово демонстрував свою антиукраїнську позицію в російських відеочатах.

Згодом фігуранта вивели на куратора з ФСБ, з яким він підтримував комунікацію через месенджер.

Яке покарання отримав агент ФСБ

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Відповідно до вироку зловмисник отримав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Донецькій області співробітники СБУ затримали агента воєнної розвідки Російської Федерації. Зрадник розвідував бойові позиції Сил оборони на Покровському напрямку.

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