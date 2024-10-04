У Чернівецькій області відправили у в'язницю кур'єра-шпигуна
У Чернівецькій області до в'язниці відправили кур'єра-шпигуна. Агент ФСБ шпигував на Буковині під "прикриттям" кур’єрської доставки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Служби безпеки України.
За матеріалами Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент ФСБ, який готував координати для ракетно-дронових ударів по Чернівецькій області.
Серед потенційних цілей ворога були:
- вузлові залізничні станції;
- медустанови, де проходять лікування та реабілітацію українські воїни.
Щоб скоригувати вогневе ураження, російська спецслужба дистанційно завербувала 49-річного місцевого жителя, який працював у сервісі доставки. Діючи під "прикриттям" кур’єра, агент на власному скутері об’їжджав місцевість та фіксував об’єкти військової та критичної інфраструктури.
Співробітники СБУ задокументували злочинні дії ворожого поплічника і затримали його влітку 2024 року, коли він готував агентурний "звіт" для ФСБ.
За даними слідства, зрадник потрапив у поле зору окупантів через прокремлівські погляди, якими він ділився зі своїми знайомими з Росії, що співпрацювали з ФСБ. Крім того, чоловік неодноразово демонстрував свою антиукраїнську позицію в російських відеочатах.
Згодом фігуранта вивели на куратора з ФСБ, з яким він підтримував комунікацію через месенджер.
Яке покарання отримав агент ФСБ
За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Відповідно до вироку зловмисник отримав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Донецькій області співробітники СБУ затримали агента воєнної розвідки Російської Федерації. Зрадник розвідував бойові позиції Сил оборони на Покровському напрямку.
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