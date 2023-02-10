ua ru
Пт, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Черновицкой области на границе с Румынией открыли пункт пропуска "Дяковцы"

Новина українською →
Черновицкая область, Пятница 10 февраля 2023 15:50
В Черновицкой области на границе с Румынией открыли пункт пропуска "Дяковцы" Фото: В Черновицкой области на границе с Румынией открыли пункт пропуска "Дяковцы" (facebook.com/CVoda)
Автор: Татьяна Степанова

В Черновицкой области на границе с Румынией официально открыли новый автомобильный пункт пропуска "Дьяковцы - Раковец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черновицкой ОВА.

"Мы открыли уже третий пункт пропуска за время независимости Украины и второй на территории нашей области - "Дяковцы", - говорится в сообщении.

Отмечено, что это стратегически важный для всей Украины пункт. Он предоставляет новые возможности для кономики.

"В ближайшее время здесь будут проезжать грузовики с зерном, масляной продукцией, которая нужна Европе и всему миру", - добавили в ОВА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что реконструкция международного пункта пропуска "Дяковцы" на границе Украины и Румынии полностью завершена. Новый международный автомобильный пункт пропуска начнет работать уже в скором времени.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновицкая область
NEWS
Вызов НАТО. Зеленский отреагировал на пролет ракет РФ через Молдову и Румынию
Вызов НАТО. Зеленский отреагировал на пролет ракет РФ через Молдову и Румынию
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм