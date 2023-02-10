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У Чернівецькій області через наслідки обстрілу почали екстрено вимикати світло

Фото: у Чернівецькій області через наслідки обстрілу почали екстрено вимикати світло (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Екстрені відключення електроенергії запроваджені у Чернівецькій області. Це пов'язано з наслідками обстрілу критичної інфраструктури України росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА.

У зв'язку з дефіцитом електроенергії у суботу, 11 лютого, у місті Чернівці не буде курсувати електротранспорт. Тролейбуси буде замінено автобусами.

"Шановні буковинці, просимо заощадливо використовувати електроенергію та дякуємо за ваше терпіння і розуміння ситуації, що склалася", - сказано в повідомленні.

В ОДА відзначили, що комунальники докладають усіх можливих зусиль, щоб якомога швидше відновити усі електромережі.

Нагадаємо, що під час сьогоднішньої атаки росіяни били по електростанціях та об'єктах високовольтних мереж у східних, західних та південних регіонах. Найскладніша ситуація зі світлом склалася у Харківській області.

При цьому у Києві, Київській та Дніпропетровській областях вже повернулися до відключень світла за графіками.

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Графік відключення світлаЧерновицкая областьЧернівці