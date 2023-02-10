У Чернівецькій області через наслідки обстрілу почали екстрено вимикати світло

Екстрені відключення електроенергії запроваджені у Чернівецькій області. Це пов'язано з наслідками обстрілу критичної інфраструктури України росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА.

У зв'язку з дефіцитом електроенергії у суботу, 11 лютого, у місті Чернівці не буде курсувати електротранспорт. Тролейбуси буде замінено автобусами.

"Шановні буковинці, просимо заощадливо використовувати електроенергію та дякуємо за ваше терпіння і розуміння ситуації, що склалася", - сказано в повідомленні.

В ОДА відзначили, що комунальники докладають усіх можливих зусиль, щоб якомога швидше відновити усі електромережі.