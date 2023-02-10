В Черновицкой области из-за последствий обстрела начали экстренно выключать свет

Экстренные отключения электроэнергии введены в Черновицкой области. Это связано с последствиями обстрелов критической инфраструктуры Украины россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

В связи с дефицитом электроэнергии в субботу, 11 февраля, в Черновцах не будет курсировать электротранспорт. Троллейбусы будут заменены автобусами.

"Уважаемые буковинцы, просим экономно использовать электроэнергию и благодарим за ваше терпение и понимание сложившейся ситуации", - сказано в сообщении.

В ОГА отметили, что коммунальщики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее восстановить все электросети.