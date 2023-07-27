UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чернишов: до стягнення 5 млрд з Росії за захоплення активів у Криму долучиться K2 Integrity

Фото: до стягнення $5 млрд компенсації за захоплення росією активів у Криму долучиться американська K2 Integrity (naftogaz.com)
Автор: Юлія Бойко

Міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP, яка виступає юридичним радником групи "Нафтогаз", залучить послуги американської розслідувальної компанії K2 Integrity, аби виконати рішення Гаазького трибуналу про $5 млрд у кримській справі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова під час робочого візиту у Вашингтон.

ʼ"Команда K2 допоможе здійснити пошук російських комерційних активів, на основі якого ми плануватимемо подальшу стратегію примусового стягнення з росії компенсації. Вірю, що шлях, який ми проходимо, стане прикладом для інших компаній, постраждалих від російської агресії", - зауважив Олексій Чернишов.

Нагадуємо, 12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав росію сплатити $5 млрд компенсації за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" в Криму.

19 квітня 2023 року міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP представила стратегію примусового стягнення з росії зазначеної компенсації. Відповідна зустріч відбулась у Вашингтоні (США).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз УкраїниРосійська ФедераціяКрым