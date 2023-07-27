Чернышев: к взысканию 5 млрд из России за захват активов в Крыму присоединится K2 Integrity

Международная юридическая фирма Covington & Burling LLP, выступающая юридическим советником группы "Нафтогаз", привлечет услуги американской расследовательской компании K2 Integrity, чтобы выполнить решение Гаагского трибунала о $5 млрд по крымскому делу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НАК "Нефтегаз Украины" Алексея Чернышева во время рабочего визита в Вашингтон.

«Команда K2 поможет осуществить поиск российских коммерческих активов, на основе которого мы будем планировать дальнейшую стратегию принудительного взыскания с россии компенсации. Верю, что путь, который мы проходим, станет примером для других компаний, пострадавших от российской агрессии», - отметил Алексей Чернышев.

Напомним, 12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал россию выплатить $5 млрд компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму.

19 апреля 2023 года международная юридическая фирма Covington & Burling LLP представила стратегию принудительного взыскания с России указанной компенсации. Ответная встреча состоялась в Вашингтоне (США).