Завдяки взаємній довірі з бізнесом в ПСГ закачено рекордну кількість газу, - Чернишов

"Нафтогаз України виконав взяті у квітні, під час попередньої зустрічі, зобовʼязання, перезапустивши повноцінну роботу Української енергетичної біржі. Ми перезавантажили ринок газу. І цей процес забезпечив усім учасникам ринку абсолютно паритетні та прозорі правила", - заявив Чернишов.

Голова правління НАКу також звернув увагу, що станом на нині Україна має успішні приклади роботи нових газових свердловин. А це дозволило збільшити середньодобовий видобуток газу на 8% - до 36,6 млн куб. м.

У сукупності з обʼємами газу приватних видобувників, які зберігають їх в українських ПСГ, НАК вже найближчим часом перевиконає поставлений урядом показник накопичення газу в підземних сховищах для проходження опалювального сезону.

Учасники зустрічі відзначили, що накопичення газу в ПСГ є особливо важливим напередодні початку опалювального сезону. Адже споживання блакитного палива на ТЕЦ і ТЕС зросло на 200%.