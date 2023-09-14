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Завдяки взаємній довірі з бізнесом в ПСГ закачено рекордну кількість газу, - Чернишов

Фото: голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
Автор: Юлія Бойко

Напередодні опалювального сезону НАК "Нафтогаз України" закупив на біржі більш ніж 700 млн куб. газу на понад 9,2 млрд грн. Це дозволило приватним видобувникам утримати ліквідність та поступово нарощувати власні обсяги видобутку блакитного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.

"Нафтогаз України виконав взяті у квітні, під час попередньої зустрічі, зобовʼязання, перезапустивши повноцінну роботу Української енергетичної біржі. Ми перезавантажили ринок газу. І цей процес забезпечив усім учасникам ринку абсолютно паритетні та прозорі правила", - заявив Чернишов.

Голова правління НАКу також звернув увагу, що станом на нині Україна має успішні приклади роботи нових газових свердловин. А це дозволило збільшити середньодобовий видобуток газу на 8% - до 36,6 млн куб. м.

У сукупності з обʼємами газу приватних видобувників, які зберігають їх в українських ПСГ, НАК вже найближчим часом перевиконає поставлений урядом показник накопичення газу в підземних сховищах для проходження опалювального сезону.

Учасники зустрічі відзначили, що накопичення газу в ПСГ є особливо важливим напередодні початку опалювального сезону. Адже споживання блакитного палива на ТЕЦ і ТЕС зросло на 200%.

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Нафтогаз УкраїниОлексій Чернишов