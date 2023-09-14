RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Благодаря взаимному доверию с бизнесом в ПХГ закачано рекордное количество газа, - Чернышев

Фото: глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
Автор: Юлия Бойко

Накануне отопительного сезона НАК "Нафтогаз Украины" закупил на бирже более 700 млн куб. газа более чем на 9,2 млрд грн. Это позволило частным добывателям удержать ликвидность и постепенно наращивать собственные объемы добычи голубого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева.

"Нефтегаз Украины выполнил взятые в апреле, во время предварительной встречи, обязательства, перезапустив полноценную работу Украинской энергетической биржи. Мы перезагрузили рынок газа. И этот процесс обеспечил всем участникам рынка абсолютно паритетные и прозрачные правила", - заявил Чернышев.

Председатель правления НАКа также обратил внимание, что на сегодняшний день Украина имеет успешные примеры работы новых газовых скважин. А это позволило увеличить среднесуточную добычу газа на 8% - до 36,6 млн куб. м.

В совокупности с объемами газа хранящих их в украинских ПХГ частных добытчиков НАК уже в ближайшее время перевыполнит поставленный правительством показатель накопления газа в подземных хранилищах для прохождения отопительного сезона.

Участники встречи отметили, что накопление газа в ПХГ особенно важно накануне начала отопительного сезона. Ведь потребление голубого топлива на ТЭЦ и ТЭС выросло на 200%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз УкраиныАлексей Чернышов