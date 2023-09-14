ua en ru
Чт, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Завдяки взаємній довірі з бізнесом в ПСГ закачено рекордну кількість газу, - Чернишов

Четвер 14 вересня 2023 16:25
UA EN RU
Завдяки взаємній довірі з бізнесом в ПСГ закачено рекордну кількість газу, - Чернишов Фото: голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
Автор: Юлія Бойко

Напередодні опалювального сезону НАК "Нафтогаз України" закупив на біржі більш ніж 700 млн куб. газу на понад 9,2 млрд грн. Це дозволило приватним видобувникам утримати ліквідність та поступово нарощувати власні обсяги видобутку блакитного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.

"Нафтогаз України виконав взяті у квітні, під час попередньої зустрічі, зобовʼязання, перезапустивши повноцінну роботу Української енергетичної біржі. Ми перезавантажили ринок газу. І цей процес забезпечив усім учасникам ринку абсолютно паритетні та прозорі правила", - заявив Чернишов.

Голова правління НАКу також звернув увагу, що станом на нині Україна має успішні приклади роботи нових газових свердловин. А це дозволило збільшити середньодобовий видобуток газу на 8% - до 36,6 млн куб. м.

У сукупності з обʼємами газу приватних видобувників, які зберігають їх в українських ПСГ, НАК вже найближчим часом перевиконає поставлений урядом показник накопичення газу в підземних сховищах для проходження опалювального сезону.

Учасники зустрічі відзначили, що накопичення газу в ПСГ є особливо важливим напередодні початку опалювального сезону. Адже споживання блакитного палива на ТЕЦ і ТЕС зросло на 200%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Олексій Чернишов
NEWS
Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ