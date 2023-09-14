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Благодаря взаимному доверию с бизнесом в ПХГ закачано рекордное количество газа, - Чернышев

Четверг 14 сентября 2023 16:25
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Благодаря взаимному доверию с бизнесом в ПХГ закачано рекордное количество газа, - Чернышев Фото: глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
Автор: Юлия Бойко

Накануне отопительного сезона НАК "Нафтогаз Украины" закупил на бирже более 700 млн куб. газа более чем на 9,2 млрд грн. Это позволило частным добывателям удержать ликвидность и постепенно наращивать собственные объемы добычи голубого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева.

"Нефтегаз Украины выполнил взятые в апреле, во время предварительной встречи, обязательства, перезапустив полноценную работу Украинской энергетической биржи. Мы перезагрузили рынок газа. И этот процесс обеспечил всем участникам рынка абсолютно паритетные и прозрачные правила", - заявил Чернышев.

Председатель правления НАКа также обратил внимание, что на сегодняшний день Украина имеет успешные примеры работы новых газовых скважин. А это позволило увеличить среднесуточную добычу газа на 8% - до 36,6 млн куб. м.

В совокупности с объемами газа хранящих их в украинских ПХГ частных добытчиков НАК уже в ближайшее время перевыполнит поставленный правительством показатель накопления газа в подземных хранилищах для прохождения отопительного сезона.

Участники встречи отметили, что накопление газа в ПХГ особенно важно накануне начала отопительного сезона. Ведь потребление голубого топлива на ТЭЦ и ТЭС выросло на 200%.

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Нафтогаз Украины Алексей Чернышов
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