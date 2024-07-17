Чернишов обговорив зі Світовим банком реформу корпоративного управління "Нафтогазом"

"Передусім хочу висловити вдячність Світовому банку за зустріч та послідовну підтримку ініціатив, які були започатковані для проведення реформ в Україні. На прикладі Нафтогазу ми довели, що їх прийняття – це не про порожні слова, а про конкретні результати, які відчуває країна", – зауважив Олексій Чернишов.

Він зазначив, що група "Нафтогаз" створила структуру корпоративного управління, яка відповідає найвищим стандартам ЄС та ОЕСР. Зараз компанія є флагманом прозорості та підзвітності роботи енергетичної галузі, а також прикладом для всіх державних підприємств.

"Корпоративне управління дало вже перші ефективні результати – Група Нафтогаз стала прибутковою, ми сплатили до державного бюджету майже 14,3 млрд грн дивідендів та податків на дивіденди. Наразі ми готові посилити нашу двосторонню співпрацю та зробити наступні кроки для ще більшого результату", – сказав Олексій Чернишов.