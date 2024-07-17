Чернышов обсудил с Всемирным банком реформу корпоративного управления "Нафтогазом"

"Прежде всего, хочу выразить благодарность Всемирному банку за встречу и последовательную поддержку инициатив, которые были предприняты для проведения реформ в Украине. На примере Нафтогаза мы доказали, что их принятие – это не о пустых словах, а о конкретных результатах, которые ощущает страна", – заметил Алексей Чернышов.

Он отметил, что группа "Нафтогаз" создала структуру корпоративного управления, отвечающую самым высоким стандартам ЕС и ОЭСР. Сейчас компания флагман прозрачности и подотчетности работы энергетической отрасли, а также пример для всех государственных предприятий.

"Корпоративное управление дало уже первые эффективные результаты – Группа Нафтогаз стала прибыльной, мы уплатили в государственный бюджет почти 14,3 млрд грн дивидендов и налогов на дивиденды. Сейчас мы готовы усилить наше двустороннее сотрудничество и сделать следующие шаги для еще большего результата", – сказал Алексей Чернышов.