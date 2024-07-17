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Чернишов обговорив зі Світовим банком реформу корпоративного управління "Нафтогазом"

Середа 17 липня 2024 12:22
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Чернишов обговорив зі Світовим банком реформу корпоративного управління "Нафтогазом" Фото: Чернишов обговорив зі Світовим банком впровадження реформи корпоративного управління "Нафтогазом" (naftogaz.com)
Автор: Олександр Мороз

Реформа корпоративного управління – одна з ключових вимог європейської інтеграції України. Група Нафтогаз стала драйвером її впровадження та прикладом для всіх державних підприємств.

Про це заявив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Передусім хочу висловити вдячність Світовому банку за зустріч та послідовну підтримку ініціатив, які були започатковані для проведення реформ в Україні. На прикладі Нафтогазу ми довели, що їх прийняття – це не про порожні слова, а про конкретні результати, які відчуває країна", – зауважив Олексій Чернишов.

Він зазначив, що група "Нафтогаз" створила структуру корпоративного управління, яка відповідає найвищим стандартам ЄС та ОЕСР. Зараз компанія є флагманом прозорості та підзвітності роботи енергетичної галузі, а також прикладом для всіх державних підприємств.

"Корпоративне управління дало вже перші ефективні результати – Група Нафтогаз стала прибутковою, ми сплатили до державного бюджету майже 14,3 млрд грн дивідендів та податків на дивіденди. Наразі ми готові посилити нашу двосторонню співпрацю та зробити наступні кроки для ще більшого результату", – сказав Олексій Чернишов.

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Нафтогаз України
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