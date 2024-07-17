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Чернышов обсудил с Всемирным банком реформу корпоративного управления "Нафтогазом"

Среда 17 июля 2024 12:22
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Чернышов обсудил с Всемирным банком реформу корпоративного управления "Нафтогазом" Фото: Чернышов обсудил с Всемирным банком внедрение реформы корпоративного управления "Нафтогазом" (naftogaz.com)
Автор: Александр Мороз

Реформа корпоративного управления – одно из ключевых требований европейской интеграции Украины. Группа "Нафтогаз" стала драйвером ее внедрения и примером для всех государственных предприятий.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Прежде всего, хочу выразить благодарность Всемирному банку за встречу и последовательную поддержку инициатив, которые были предприняты для проведения реформ в Украине. На примере Нафтогаза мы доказали, что их принятие – это не о пустых словах, а о конкретных результатах, которые ощущает страна", – заметил Алексей Чернышов.

Он отметил, что группа "Нафтогаз" создала структуру корпоративного управления, отвечающую самым высоким стандартам ЕС и ОЭСР. Сейчас компания флагман прозрачности и подотчетности работы энергетической отрасли, а также пример для всех государственных предприятий.

"Корпоративное управление дало уже первые эффективные результаты – Группа Нафтогаз стала прибыльной, мы уплатили в государственный бюджет почти 14,3 млрд грн дивидендов и налогов на дивиденды. Сейчас мы готовы усилить наше двустороннее сотрудничество и сделать следующие шаги для еще большего результата", – сказал Алексей Чернышов.

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Нафтогаз Украины
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