Чернишов обговорив з мерами Львова, Києва та Одеси підготовку у громадах до зими

"Найважливіші питання цих зустрічей - стабільність постачання газу для проходження опалювального сезону в містах, реструктуризація боргів та оплата за спожитий газ. Така комунікація дає можливість вирішити й інші проблеми, з якими великі міста стикаються напередодні зими", - розповів очільник "Нафтогазу".

Він також додав, що компанія "Нафтогаз" продовжує роботу з регіонами напередодні опалювального сезону 2023/2024 і намагається ефективно у стислі терміни вирішувати необхідні питання.

Опалювальний сезон

Стандартною датою початку опалювального сезону в країні є 15 жовтня. Водночас рішення щодо подачі тепла до будинків приймає місцева влада в залежності від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

Детальніше про початок опалювального сезону Україні читайте в матеріалі РБК-Україна "Батареї теплішають. Де вже стартував опалювальний сезон і наскільки готові до зими міста України".

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