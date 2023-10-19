Чернышев обсудил с мэрами Львова, Киева и Одессы подготовку в общинах к зиме

"Важнейшие вопросы этих встреч - стабильность поставок газа для прохождения отопительного сезона в городах, реструктуризация долгов и оплата за потребленный газ. Такая коммуникация позволяет решить и другие проблемы, с которыми большие города сталкиваются в преддверии зимы", - рассказал глава "Нафтогаза".

Он также добавил, что компания "Нафтогаз" продолжает работу с регионами в преддверии отопительного сезона 2023/2024 и пытается эффективно в сжатые сроки решать необходимые вопросы.

Отопительный сезон

Стандартной датой начала отопительного сезона в стране является 15 октября. В то же время решение о подаче тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

Подробнее о начале отопительного сезона Украине читайте в материале РБК-Украина "Батареи теплеют. Где уже стартовал отопительный сезон и насколько готовы к зиме города Украины".

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