Чернишов: найбільші світові компанії енергетичного ринку зберігають газ в українських ПСГ

Попри воєнні виклики групі "Нафтогаз" вдалося залучити найбільших світових гравців енергетичного ринку та переконати їх зберігати газ в українських газосховищах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника групи "Нафтогаз" Олексія Чернишова.

"Сьогодні Україна має всі шанси стати "power bank-ом" Європи. Враховуючи заповненість газосховищ ЄС на 87% та привабливість тарифів на зберігання в українських ПСГ, іноземні замовники послуг активно розміщують газ у наших підземках", - зазначив Олексій Чернишов.

Своє паливо іноземні трейдери можуть зберігати в Україні без розмитнення впродовж 3 років та безперешкодно реекспортувати до газосховищ в інші країни.

Загалом у цьому сезоні АТ "Укртрансгаз", що є оператором українських ПСГ та частиною групи "Нафтогаз", пропонує своїм клієнтам потужності в понад 10 млрд куб. м для зберігання блакитного палива.

Крім того, на послуги українських підземок діють одні з найпривабливіших тарифів на енергетичному ринку ЄС, що гарантовано залишаться незмінними до кінця сезону відбору.

Нагадуємо, міжнародні замовники розпочали активно розміщувати газ в українських ПСГ.