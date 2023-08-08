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Чернышев: крупнейшие мировые компании энергетического рынка хранят газ в украинских ПХГ

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Вторник 08 августа 2023 17:36
Чернышев: крупнейшие мировые компании энергетического рынка хранят газ в украинских ПХГ Фото: крупнейшие мировые компании энергетического рынка хранят газ в украинских ПХГ (facebook.com/NaftogazGroup)
Автор: Сергей Новиков

Несмотря на военные вызовы, группе "Нафтогаз" удалось привлечь крупнейших мировых игроков энергетического рынка и убедить их хранить газ в украинских газохранилищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя группы "Нафтогаз" Алексея Чернышева.

"Сегодня у Украины есть все шансы стать "power bank-ом" Европы. Учитывая заполненность газохранилищ ЕС на 87% и привлекательность тарифов на хранение в украинских ПХГ, иностранные заказчики услуг активно размещают газ в наших подземках", - отметил Алексей Чернышев.

Свое топливо иностранные трейдеры могут хранить в Украине без растаможки в течение 3 лет и беспрепятственно реэкспортировать в хранилища в другие страны.

Всего в этом сезоне АО "Укртрансгаз", являющееся оператором украинских ПХГ и частью группы "Нафтогаз", предлагает своим клиентам мощности более чем в 10 млрд куб. м для хранения голубого горючего.

Кроме того, на услуги украинских подземок действуют одни из самых привлекательных тарифов на энергетическом рынке ЕС, которые гарантированно останутся неизменными до конца отборочного сезона.

Напоминаем, международные заказчики начали активно размещать газ в украинских ПХГ.

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Нафтогаз Украины
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