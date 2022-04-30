В Черниговской области запретили посещать кладбища в поминальные дни, но не везде

В Черниговской области во время поминальных дней запретили посещение населением кладбищ. Речь идет о территориях, которые временно были оккупированы российскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Черниговской ОГА.
Соответствующее распоряжение 28 апреля выдал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
При этом, запрет не касается:
Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев воздержаться от посещения мест захоронений на Радоницу.
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