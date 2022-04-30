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У Чернігівській області заборонили відвідувати кладовища в поминальні дні, але не всюди

Фото: у Чернігівській області заборонили відвідувати кладовища в поминальні дні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Чернігівській області під час поминальних днів заборонили відвідування населенням кладовищ. Мова йде про території, які тимчасово були окуповані російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Чернігівської ОДА.

Відповідне розпорядження 28 квітня видав глава Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

При цьому, заборона не стосується:

  • представників Збройних Сил України,
  • Держприкордонслужби,
  • Державної спеціальної служби транспорту,
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,
  • Нацгвардії,
  • Служби безпеки,
  • Служби зовнішньої розвідки,
  • Міністерства внутрішніх справ,
  • Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
  • працівників комунальних служб для виконання службових завдань.

Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає українців утриматись від відвідування місць поховань на Радоницю.

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Черниговская область