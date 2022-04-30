У Чернігівській області заборонили відвідувати кладовища в поминальні дні, але не всюди

У Чернігівській області під час поминальних днів заборонили відвідування населенням кладовищ. Мова йде про території, які тимчасово були окуповані російськими військами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Чернігівської ОДА.
Відповідне розпорядження 28 квітня видав глава Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
При цьому, заборона не стосується:
Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає українців утриматись від відвідування місць поховань на Радоницю.
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