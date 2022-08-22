В Черниговской области запретили любые массовые мероприятия ко Дню независимости

В Черниговской области запретили проведение любых массовых мероприятий. Такой запрет будет действовать с 22 по 25 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Временные рамки комендантского часа меняться не будут. Прошу неукоснительно придерживаться уже существующих: 23:00 - 4:00 (Городнянский ТГ с 22:00 до 5:00)", - заявил Чаус. Глава области пояснил, что в течение трех суток запрещено проводить массовые мероприятия, а также призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.