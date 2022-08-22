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В Чернігівській області заборонили будь-які масові заходи до Дня незалежності

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України, Понеділок 22 серпня 2022 15:49
В Чернігівській області заборонили будь-які масові заходи до Дня незалежності Фото: В Чернігівській області заборонили будь-які масові заходи до Дня незалежності (t.me/nexta_live)
Автор: Дмитро Браславський

В Чернігівській області заборонили проведення будь-яких масових заходів. Така заборона діятиме з 22 по 25 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Часові рамки комендантської години змінюватися не будуть. Прошу неухильно дотримуватися вже існуючих: 23:00 - 4:00 (Городнянська ТГ з 22:00 до 5:00)", - заявив Чаус.

Очільник області пояснив, що протягом трьох діб заборонено проводити масові заходи, а також закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше аналогічні заходи безпеки ухвалили в столиці. З 22 по 25 серпня заборонено проведення масових заходів.

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