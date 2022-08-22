В Чернігівській області заборонили будь-які масові заходи до Дня незалежності
В Чернігівській області заборонили проведення будь-яких масових заходів. Така заборона діятиме з 22 по 25 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
"Часові рамки комендантської години змінюватися не будуть. Прошу неухильно дотримуватися вже існуючих: 23:00 - 4:00 (Городнянська ТГ з 22:00 до 5:00)", - заявив Чаус.
Очільник області пояснив, що протягом трьох діб заборонено проводити масові заходи, а також закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Нагадаємо, що раніше аналогічні заходи безпеки ухвалили в столиці. З 22 по 25 серпня заборонено проведення масових заходів.
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