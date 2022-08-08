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В Черниговской области запрещено приближаться к границе с РФ: названа причина

Фото: границу с Россией берут под усиленную защиту (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Илона Свиридова

Гражданским в Черниговской области запрещено приближаться к границе с Россией ближе чем на два километра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского совета Славутича.

Сообщается, что на территории Черниговской области проводятся меры по усилению инженерной защиты государственной границы.

"В целях обеспечения безопасной жизнедеятельности, сообщаем, что гражданскому населению запрещено приближаться к приграничной зоне на расстояние 2 (двух) километров вдоль государственной границы", - отметили в горсовете.

Кроме того, на время военного положения для предотвращения пожаров на территории Киевской области запрещено посещать леса и заезжать в них на автомобилях и самоходной технике (кроме транзитного проезда).

Напомним, ранее в Верховной раде появился законопроект, который предлагает запретить пребывание и проживание в пределах 2 километров от государственной границе с Россией и Беларусью.

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Черниговская областьГраница с РФ