RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чернігівській області заборонено наближатися до кордону з РФ: названо причину

Фото: кордон з Росією беруть під посилений захист (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ілона Свиридова

Цивільним в Чернігівській області заборонено наближатися до кордону з Росією ближче ніж на два кілометри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міської ради Славутича.

Повідомляється, що на території Чернігівської області проводяться заходи щодо посилення інженерного захисту державного кордону.

"З метою забезпечення безпечної життєдіяльності, повідомляємо, що цивільному населенню заборонено наближатися до прикордонної зони на відстань 2 (двох) кілометрів уздовж державного кордону", - зазначили в міськраді.

Крім того, на час воєнного стану для запобігання пожеж на території Київської області заборонено відвідувати ліси і заїжджати в них на автомобілях і самохідній техніці (крім транзитного проїзду).

Нагадаємо, раніше у Верховній раді з'явився законопроект, який пропонує заборонити перебування та проживання в межах 2 кілометрів від державного кордону з Росією і Білоруссю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская областьКордон з РФ