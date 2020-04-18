В Черниговской области зафиксировали очаг вспышки коронавируса

В Черниговской области зафиксировали очаг вспышки распространения коронавирусной инфекции в селе Нежинское. Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко в Facebook.

По его словам, решение о признании населенного пункта очагом вспышки COVID-19 приняла Талалаевская объединенная территориальная община. В связи с принятым решением усилены карантинные меры.

"Определен круг контактных лиц человека, которому подтвердили коронавирус. Он довольно значительный - 49 человек. В связи с этим на территории населенного пункта введен особый режим въезда-выезда граждан и транспортных средств. Установлен контрольно-пропускной пункт. В его работе привлечены правоохранители, спасатели и медработники", - сообщил Прокопенко.

Отмечается, что на данный момент в населенном пункте проводят обработку спецсредствами транспортные средства. Также установлен контроль за соблюдением самоизоляции контактных лиц.

Отметим, в Украине за прошлые сутки зафиксировали 444 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего по состоянию на 9 утра 18 апреля в Украине лабораторно подтверждено 5106 заболеваний, 133 пациента умерли, 275 - выздоровели.

Также сообщалось, что в Киеве за прошедшие сутки, 17 апреля, лабораторно подтвердили еще 65 случаев заболевания коронавирусом, из них 26 в Киево-Печерской лавре. Всего в столице выявлено 770 случаев заболевания.