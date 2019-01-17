У Чернігівській області затримали на хабарі майора поліції

Фото: місце затримання (ssu.gov.ua)

Майор поліції налагодив схему отримання неправомірної вигоди від громадян за закриття кримінальних проваджень

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на систематичному вимаганні хабарів старшого оперуповноваженого відділу карного розшуку одного з міськвідділів поліції у Чернігівській області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Майор поліції налагодив схему отримання неправомірної вигоди від громадян за закриття кримінальних проваджень.

"Правоохоронці затримали зловмисника в одному із райцентрів області після отримання хабара у розмірі 3 тис. доларів (85. тис. гривень) від місцевого мешканця за закриття кримінальної справи за фактом крадіжки", - йдеться у повідомленні.

У межах розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, 15 грудня у Львові поліція викрила на хабарі начальника відділу Західного офісу Державної аудиторської служби України. Також правоохоронці затримали бухгалтера однієї з бюджетних установ, яка надала аудитору неправомірну вигоду за вирішення питань.

До цього у Львівській області затримали директора підприємства, який намагався дати правоохоронцям хабар у розмірі 2 тисячі доларів, щоб уникнути відповідальності за розкрадання бюджетних коштів.