В Черниговской области ВСУ уничтожили очередную колонну вражеской техники

Украинские защитники уничтожили очередную колонну российской бронированной техники. Это произошло на территории Черниговской области в пятницу, 25 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Север".
"Силы сопротивления Сиверщины неустанно работают над скорейшей победой над наглым врагом. Их бронированные машины оказались и не такими уж и бронированными. Очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле", - говорится в сообщении.
Напомним, в Славутиче запретили передвигаться по городу из-за работы снайперов.
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