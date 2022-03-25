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В Чернігівській області ЗСУ знищили чергову колону ворожої техніки

Фото: в Чернігівській області знищили російську колону (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники знищили чергову колону російської броньованої техніки. Це сталося на території Чернігівської області в п'ятницю, 25 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оперативного командування "Північ".

"Сили спротиву Сіверщини невпинно працюють над скорішою перемогою над нахабним ворогом. Їхні броньовані машини виявилися і не такими вже й броньованими. Чергова колона окупантів полягла на чернігівській землі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Славутичі заборонили пересуватися містом через роботу снайперів.

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