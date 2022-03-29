В Черниговской области ВСУ уничтожают много сил врага, - ОВА
Фото: в Черниговской области ВСУ уничтожают много сил врага (t me)
В Черниговской области вооруженные силы Украины уничтожают много сил врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса в Telegram-канале.
"Чернобаевки на Черниговщине растут, как грибы после дождя. Враг действительно тупой и наши Вооруженные силы уничтожают очень много сил противника", - сказал Чаус.
Как известно, накануне Вооруженные силы Украины уже 12 раз разбили группировку российских оккупантов в Чернобаевке вблизи Херсона.
Глава Черниговской области также сказал, что сегодня будет "много работы", и пообещал сообщить подробности позже.