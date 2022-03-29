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У Чернігівській області ЗСУ знищують багато сил ворога, - ОВА

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Вівторок 29 березня 2022 11:36
У Чернігівській області ЗСУ знищують багато сил ворога, - ОВА Фото: у Чернігівській області ЗСУ знищують багато сил ворога (t me)
Автор: Артем Горовенко

У Чернігівській області Збройні сили України знищують багато сил ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса у Telegram-каналі.

"Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу. Ворог дійсно тупий і наші Збройні Сили знищують дуже багато сил противника", - сказав Чаус.

Як відомо, напередодні Збройні сили України уже 12 разів розбили угруповання російських окупантів у Чорнобаївці поблизу Херсона.

Голова Чернігівщини також сказав, що сьогодні буде "багато роботи", і пообіцяв повідомити подробиці пізніше.

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Збройні сили України Черниговская область
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