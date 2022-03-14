В Черниговской области вражеский обстрел повредил подземное газохранилище

В результате обстрела российскими оккупантами села Олишевка в 35 км от Чернигова повреждено местное подземное хранилище газа (ПХГ).

"Сегодня, около 9 часов утра, при обстреле российскими оккупационными войсками села Олишевка (Черниговская область) в здание на территории подземного газохранилища попал снаряд. Повреждена насосная станция подачи метанола на площадку газосборного пункта", – говорится в сообщении.

Персонал Олишевского ПХГ срочно эвакуировали, жертв и пострадавших среди них нет. С коммуникаций площадки газосборного пункта пищеваренный газ, а все внешние коммуникации отключены. На объекте будет продолжаться плановый периодический контроль и обход коммуникаций.