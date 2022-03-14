У Чернігівській області ворожий обстріл пошкодив підземне газосховище

Внаслідок обстрілу російськими окупантами села Олишівка за 35 км від Чернігова пошкоджено місцеве підземне сховище газу (ПСГ).
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис у Facebook "Нафтогазу".
"Сьогодні, близько 9 години ранку, під час обстрілу російськими окупаційними військами села Олишівка (Чернігівська область) у будівлю на території підземного газосховища влучив снаряд. Пошкоджено насосну станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту", – йдеться в повідомленні.
Персонал Олишівського ПСГ терміново евакуювали, жертв іпостраждалих серед них немає. Із комунікацій майданчика газозбірного пункту стравлений газ, а всі зовнішні комунікації відключені. Наразі на об'єкті продовжуватиметься плановий періодичний контроль та обхід комунікацій.
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