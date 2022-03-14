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У Чернігівській області ворожий обстріл пошкодив підземне газосховище

Автор: Антон Федорців

Внаслідок обстрілу російськими окупантами села Олишівка за 35 км від Чернігова пошкоджено місцеве підземне сховище газу (ПСГ).

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис у Facebook "Нафтогазу".

"Сьогодні, близько 9 години ранку, під час обстрілу російськими окупаційними військами села Олишівка (Чернігівська область) у будівлю на території підземного газосховища влучив снаряд. Пошкоджено насосну станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту", – йдеться в повідомленні.

Персонал Олишівського ПСГ терміново евакуювали, жертв іпостраждалих серед них немає. Із комунікацій майданчика газозбірного пункту стравлений газ, а всі зовнішні комунікації відключені. Наразі на об'єкті продовжуватиметься плановий періодичний контроль та обхід комунікацій.

Нагадаємо, що на Луганщині частина абонентів залишилася без мобільного зв'язку.

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