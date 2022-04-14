В Черниговской области возобновили работу спецлинии полиции "102"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Отныне позвонить на линию "102" можно как со стационарных телефонов, так и с номеров мобильных операторов.

В то же время в МВД отмечают, что остаются актуальными другие варианты информирования полиции, которые предлагались в период ведения активных боевых действий и нестабильной работы каналов связи.