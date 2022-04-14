У Чернігівській області відновили роботу спецлінії поліції "102"

У Чернігівській області відновила роботу спеціальна багатоканальна лінія виклику поліції за коротким номером "102".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Відтепер зателефонувати на лінію "102" можна як зі стаціонарних телефонів, так і з номерів мобільних операторів.

Водночас у МВС зазначають, що залишаються актуальними інші варіанти інформування поліції, які пропонувалися у період ведення активних бойових дій та нестабільної роботи каналів зв’язку.