У Чернігівській області відновили роботу спецлінії поліції "102"

У Чернігівській області відновила роботу спеціальна багатоканальна лінія виклику поліції за коротким номером "102".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
Відтепер зателефонувати на лінію "102" можна як зі стаціонарних телефонів, так і з номерів мобільних операторів.
Водночас у МВС зазначають, що залишаються актуальними інші варіанти інформування поліції, які пропонувалися у період ведення активних бойових дій та нестабільної роботи каналів зв’язку.
Нагадаємо, 13 квітня у селі Нова Басань Чернігівської області на протитанковій міні підірвався трактор. Водій отримав смертельні поранення та загинув на місці.
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