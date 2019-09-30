В Черниговской области водитель пытался прорвать границу с Беларусью

В пункте пропуска "Славутич" водитель Ford предпринял попытку прорыва государственной границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Сообщается, что водитель двигался на выезд из Украины и проигнорировал требования пограничного наряда об остановке. После этого правоохранители применили средство принудительной остановки.

В результате автомобиль наехал на средство принудительной остановки и защитную стойку комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ "Янтарь". Значительные повреждения получил и сам автомобиль.

"Водителя, 30-летнего гражданина Украины, привлечено к административной ответственности по статье 202 "Нарушение пограничного режима" КоАП, также в отношении него составлено и направлено в суд материалы по статьям 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и 185- 10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника Государственной пограничной службы" КоАП", - добавили в пресс-службе.

Также в Госпогранслужбе сообщили, что правонарушителю оказали медицинскую помощь.

"Обращая внимание на внешние признаки употребления спиртного, его в сопровождении сотрудников Национальной полиции, направлено в медицинское учреждение для освидетельствования на состояние опьянения", - сказано в сообщении.

Также известно, что происшествие не повлияло на ритмичность работы пункта пропуска.

Фото: наезд на пункт пропуска (dpsu.gov.ua)

Напомним, на административной границе с оккупированным Крымом закрывают для движения автомобилей контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак".

Сообщается, что в связи с реконструкцией пунктов пропуска с 23 сентября на КПВВ "Каланчак" будет осуществляться пропуск только пешеходов, машины будут перенаправляться на КПВВ "Чаплинка", который будет работать в обычном режиме.

РБК-Украина ранее сообщало, что на административной границе с Крымом начали строить новые КПВВ. Ожидается, что строительство новых пропускных пунктов завершится до 15 ноября.