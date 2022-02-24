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В Черниговской области украинские войска отбили наступление противника

Автор: Наталья Юрченко

В пограничных пунктах на севере Украины продолжаются боевые действия. Украинским военным удалось остановить наступление противника в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Вооруженные Силы Украины устойчиво удерживают оборону государства. В Черниговской области удалось остановить противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что активные боевые действия ведутся в Харьковском направлении и зоне ООС. Украинские солдаты взяли под контроль Мариуполь и Счастье.

Кроме того, было уничтожено шесть российских самолетов, два вертолета и десятки единиц техники.

Напомним, в Харьковской области в результате активных обстрелов погиб ребенок.

Также известно о гибели троих пограничников в Херсонской области.

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