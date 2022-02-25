UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Черниговской области украинские солдаты уничтожили две колонны противника

Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска дали отпор российским атакам в Черниговской области. Уничтожены две колонны российское бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Уничтожили около 20 единиц вражеских танков на менском направлении Черниговской области. Утраты живой силы уточняются. Также подразделение "Север" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Утраты около 10-15 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Мариуполе активизировались бои. Российские танки двинулись в сторону города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуЧерниговская область